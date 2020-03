Trotta bus, riesplode la vertenza: lavoratori senza stipendio

“Ad oggi la società Trotta Bus non ha ancora provveduto ad effettuare i bonifici degli stipendi spettanti ai lavoratori del deposito di Benevento. Teniamo a precisare che le spettanze in questione riguardano il mese di febbraio, e quindi, come è previsto dagli accordi vigenti devono pervenire ai lavoratori entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo”. Così in un intervento unitario Filt Cgil (con Giuseppe Anzalone); Fit Cisl (con Edoardo Marra), Uiltrasporti (con Cosimo Pagliuca); Ugl Tpl (con A. Cella).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia