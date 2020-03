Apice – Puc, accesso fino a maggio

La pandemia e le restrizioni che si porta dietro fa slittare i termini per le osservazioni da presentare sul Piano urbanistico ad Apice. Lo scorso gennaio la Giunta Pepe ha adottato lo strumento urbanistico e ha quindi aperto la documentazione alla consultazione dal 4 febbraio: cittadini e soggetti competenti in materia ambientali avrebbero avuto sessanta giorni per studiare le carte. Inoltre, per consentire un confronto sui contenuti del Piano, l’amministrazione aveva messo in agenda anche un’assemblea pubblica per presentare la programmazione a tutta la comunità.

