Nel Sannio nessun focolaio: al ‘San Pio’ c’è l’autonomia per i tamponi

La catena di comando della battaglia campale contro il propagarsi dell’infezione da Covid19 è riunita integralmente. In videoconferenza ci sono il Prefetto di Benevento, il sindaco del capoluogo, il direttore generale dell’Asl e il numero uno dell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’. Nessuna defezione per cambiare marcia sul piano della comunicazione e della trasparenza, anelli fondamentali perché non si aprano brecce nel muro eretto per contenere il contagio.

