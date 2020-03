“Rivolgo un appello ai cittadini di Airola, lo faccio con la schiettezza e la sincerità di sempre. Non costringete me, non costringete le Forze dell’Ordine a dover adottare misure stringenti per quel che riguarda il semplice atto di fare la spesa”. Così il sindaco Michele Napoletano in un messaggio affidato alla popolazione e rilanciato anche attraverso il profilo social comunale.

