Mastella dichiara guerra al Covid-19: “Rispettando le regole, potremo salvarci”

Una dichiarazione di guerra al coronavirus. Un appello ai concittadini ad osservare tutte le regole del Governo, ad essere maturi e responsabili come, forse, in nessun altro momento della storia: “Siamo in guerra”, afferma il Sindaco di Benevento Mastella. Reduce da un summit in Prefettura con tutte le autorità di pubblica sicurezza della provincia, ha sottolineato come non sia ancora troppo tardi per Benevento: “Possiamo salvarci e impedire che si materializzi un vero e proprio dramma come quello che stanno vivendo i nostri fratelli della Lombardia”. Occorre chiudersi a riccio, evitare che il veleno del contagio si propaghi e chiudersi come in una barriera.

