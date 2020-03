Sant’Agata de’ Goti – Bilancio, attesa per il parere del Ministero

Non solo il tremendo Covid-19 ad agitare il sonno degli amministratori di Sant’Agata de’ Goti. Che, al pari dei colleghi di mezza (se non tutta Italia), sono alle prese con la tremenda grana virale. C’è anche la preoccupazione Bilancio per gli amministratori di Palazzo San Francesco. In attesa di risposta dal Ministero. Come si ricorda, il dissesto finanziario piombato su Palazzo San Francesco impone la sottoposizione del previsionale – ai fini del necessario nulla osta – alla valutazione del Dicastero degli Interni.

