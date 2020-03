Il Benevento sfida il Pescara nel silenzio del ‘Vigorito’: i giallorossi vogliono allungare ancora

Un’occasione per allungare ancora sulle inseguitrici, in un clima surreale segnato dall’emergenza. Il Benevento riceve il Pescara nel deserto del Vigorito dopo le disposizioni legate all’emergenza Coronavirus, in una rivincita a porte chiuse che potrebbe consegnare ai giallorossi altri punti fondamentali per accorciare le distanze con il grande traguardo chiamato Serie A. I ragazzi di Inzaghi vorranno ravvolgere il nastro della propria stagione per tornare a quel 26 ottobre 2019, data che coincide con l’unico ko della Strega in campionato.

