In giornata la società comunicherà le modalità di rimborso dei tagliandi

Dovrebbero essere rese note oggi le modalità di rimborso dei biglietti per la gara Benevento-Pescara che si giocherà a porte chiuse, per effetto delle disposizioni varate dal Governo per frenare l’emergenza Coronavirus. Per il match di domenica sera, la società aveva deciso di varare la promo ‘Festa della Donna’, un’iniziativa speciale riservata alle donne che avevano la possibilità di acquistare, sia presso le ricevitorie autorizzate che ai botteghini, in tutti i settori ad eccezione della Tribuna Centrale, un tagliando “Riservato Donna” al prezzo di 10 euro. Tutto inutile, ovviamente, visto che le porte del ‘Vigorito’ domenica sera resteranno chiuse.

