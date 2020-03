Il Benevento dei record le suona anche al Perugia [FOTO]

Il Benevento sbanca il ‘Curi’ e continua a nutrirsi di record. La formazione di Inzaghi vince col brivido a Perugia (2-1 il finale), conserva il vantaggio di 20 punti sulla zona play off, ma soprattutto lascia un’altra traccia del suo passaggio in Serie B: con il successo di ieri sera, infatti, la squadra di Pippo Inzaghi è diventata l’unica compagine della storia del campionato cadetto in grado di vincere 20 partite in 27 giornate. E inoltre si avvicina al record di vittorie esterne consecutive fatto registrare dal Palermo di Dybala e Belotti.

