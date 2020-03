Scarinzi illustra la linea di ‘Patto Civico’: “Giunta pessima, opposizione convinta”. Sarà divorzio con Paglia

La non belligeranza di Patto civico nei confronti dell’amministrazione Mastella appare un ricordo, il gruppo – la cui uscita dalla maggioranza diede fuoco alle polveri della crisi di Candelora a Palazzo Mosti poi risolta con la revoca delle dimissioni del Sindaco – non nasconde come i rapporti politici con il Sindaco siano precipitati, tanto che il consigliere Scarinzi usa per la prima volta la parola “opposizione” per descrivere la posizione politica nei riguardi dell’amministrazione con il quale il deterioramento dei rapporti appare evidente e ormai quasi irreversibile. Così come è ormai insanabile la frattura con Luca Paglia che probabilmente, come logica politica impone, finirà per aderire a ‘Cittadini protagonisti’, cioè la costola in Consiglio comunale di ‘Alleanza di Centro’, formazione politica di cui è responsabile organizzativo. Evoluzioni politiche che lo stesso Scarinzi illustra in un colloquio con Il Sannio Quotidiano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia