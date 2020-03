Trasloco farmacia, il caso a Ceppaloni fa discutere

Una richiesta di trasferimento della farmacia sta facendo discutere la comunità di Ceppaloni ed è probabile che la vicenda tracimi oltre i limiti del caso locale per investire un nodo politico di ben altro respiro. Tutto parte dall’istanza del titolare della farmacia di via Croce (a due passi dal Comune) inviata agli uffici provinciali dell’Uod della Regione Campania ‘Politica del farmaco e dispositivi’: si richiede l’autorizzazione per trasferire la sede dell’attività nella frazione Beltiglio, al numero 99 di via Roma.

