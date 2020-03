Il Benevento batte lo Spezia in rimonta e mette le mani sulla Serie A [FOTO]

Provate a prenderci. E’ il messaggio che il Benevento lancia alla concorrenza con la pesantissima vittoria conquistata contro lo Spezia. Successo che spiana ai giallorossi le porte della promozione in Serie A: ora sono venti le lunghezze di vantaggio sulla zona play off, una voragine impossibile da colmare per chiunque nelle 12 giornate che mancano alla fine della stagione regolare. E’ il colpo di grazia al campionato, anche se per mettere il sigillo della matematica sul ritorno in massima serie bisognerà aspettare ancora un po’.

