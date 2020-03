Coronavirus, terminata la sanificazione delle scuole: domani lezioni regolari

Tutto pronto, salvo naturalmente fatti nuovi, per riprendere domani regolarmente l’attività didattica presso le scuole superiori di Benevento e provincia e presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nonché dell’infanzia del capoluogo. In ossequio alle direttive governative e regionali effettuato in un solo giorno un massiccio intervento di sanificazione sull’intera rete scolastica gestita sul piano dell’edilizia dalla Rocca dei Rettori ed anche per la rete scolastica delle scuole dell’infanzia e delle primarie cittadine gestite dal Comune di Benevento.

