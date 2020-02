Piazza Duomo, si riapre lo scontro sul ‘mamozio’

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1009 del 10 febbraio 2020 ha confermato la sentenza del Tar Campaniael 2007 e di conseguenza ha annullato le delibere di consiglio comunale del 28 ottobre 2004 e n. 16 del 22 marzo 2005 con le quali era stato approvato il progetto per la realizzazione del museo davanti alla Cattedrale. Lo annuncia Sandra Sandrucci (Altrabenevento) che nella sentenza fa riferimento “al Piano Particolareggiato e al Piano Regolatore che prevedevano la costruzione di un piccolo fabbricato, lungo via Pasquali, in modo da consentire la realizzazione di una piazza pubblica davanti alla Cattedrale. Gli strumenti urbanistici furono però, stravolti dalla amministrazione Viespoli per consentire la cementificazione sull’intera area.

