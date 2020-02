Coronavirus, primo caso nel Sannio: tampone positivo per il militare di Guardia Sanframondi

Ieri mattina è stato eseguito il tampone faringeo per il Coronavirus sul giovane militare tornato da Milano in auto con la ragazza casertana risultata positiva al Covid19. Il responso, purtroppo, è stato positivo. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania. Il prelievo era stato inviato all’ospedale “Cotugno” di Napoli e la risposta è arrivata a metà pomeriggio. Si attendono ora le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali sono state già avviate dopo che il primo cittadino Floriano Panza ha convocato d’urgenza il Centro Operativo Comunale per la seconda volta in due giorni.

