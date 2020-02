Airola – Ancora aggressioni e minacce di morte al carcere minorile

La Polizia penitenziaria di Airola, in servizio presso l’Ipm, si è trovata ancora una volta a dover fronteggiare azioni di violenza e di intemperanza da parte di un detenuto. Un detenuto che già aveva minacciato di morte ed aggredito alcuni poliziotti penitenziari in servizio presso la struttura di corso Montella. Ebbene, una delle divise, rientrata in servizio dopo i giorni di certificazioni medica per le prime contusioni subite, è stato nuovamente minacciato ed oggetto di una tentata aggressione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia