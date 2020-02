Droga nel cinturino dell’orologio, arrestato 58enne

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Benevento, nel corso di un servizio coordinato, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, durante il quale sono state effettuate diverse perquisizioni, hanno arrestato Michele Delli Carri, un cinquantottenne di Benevento, con alle spalle vicende giudiziarie specifiche per lo spaccio di sostanza stupefacenti. E’ l’esito dell’operazione nel corso della quale i militari hanno sorpreso l’uomo mentre esercitava l’attività di spaccio in via Porta Rufina, nei pressi delle Poste Centrali.

