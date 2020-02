Coronavirus – Test negativi, quarantena revocata per la famiglia di San Nicola Manfredi

Ieri abbiamo parlato del caso di isolamento imposto dal Comune di San Nicola Manfredi a una famiglia che nei giorni scorsi ha ospitato parenti tornati dalla provincia di Cremona. Ma la quarantena, imposta dall’amministrazione in via cautelativa, è durata poco più di un giorno. Il vicesindaco Angelo Capobianco ci aveva anticipato che il nucleo familiare ripartito lunedì per la Lombardia avrebbe comunicato in tempi rapidi l’esito dei controlli effettuati attraverso il tampone e la verifica – come confermato dal Comune – non ha dato alcun riscontro circa contagi da Coronavirus.

