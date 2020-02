Coronavirus, guardia alta nel Sannio. Annullato il Carnevale a Benevento, l’Asl: “Tutti negativi i test eseguiti finora”

Situazione per il momento tranquilla sul fronte dell’epidemia Coronavirus nel beneventano, ma con un monitoraggio attento ai possibili rischi. Dunque necessità di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare emergenze. E’ quanto emerso dal tavolo di confronto tra sindaco, direttori dell’Asl, dell’ospedale San Pio, e presidente ordine dei medici a palazzo Mosti, e presidente ordine infermieri. Per il momento vigilanza sanitaria attiva su cinque persone che sono state esposte a fattori di rischio essendo stati presenti nei territori dei dieci Comuni italiani dichiarati “zona rossa” per il contagio del Coronavirus tra lombardo e veneto.

