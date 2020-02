Molinara – Pacchi alimentari, al via le domande per le famiglie indigenti

Sempre più diffuso è lo stato di povertà tra le fasce più deboli. In quest’ottica si inseriscono le misure di sostegno attuate dai comuni in collaborazione con le associazioni del volontariato. Continua a Molinara la positiva esperienza del progetto ‘Lotta alla Povertà’, attraverso l’attuazione del quale l’Amministrazione in carica sostiene mensilmente i nuclei familiari con una forte criticità dal punto di vista reddituale con un aiuto in derrate alimentari (messe a disposizione dalle normali fonti di approvvigionamento e destinate altrimenti alla distruzione).

