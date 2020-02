Bar e grandi marchi tengono vivo il commercio a Benevento

Sostanziale tenuta sul piano dello stock numerico per gli esercizi commerciali a Benevento: tra 2016 e 2019 risultano 28 punti commerciali in più mentre tra 2008 e 2019 ne risultano persi 24. Quanto emerge dal report sul tessuto commerciale nelle città italiane di Confcommercio nazionale per la città di Benevento. La media storica parla dunque di un decremento sull’arco temporale dei dieci anni e di una lieve ripresa su quello dei tre anni, tradotto in termini di compendio, sulla dinamica complessiva, si può argomentare di una sostanziale tenuta per il numero degli esercizi commerciali.

