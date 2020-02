Ritiro dimissioni, sale il pressing su Mastella: ieri colloqui anche con Berlusconi e Tajani

Rientrato da Roma, si entra nella fase decisiva per il ritiro delle dimissioni. Mastella ha tempo fino a sabato sera. Nella giornata di ieri il Sindaco è rientrato a Benevento e ha toccato con mano quanto – come scrivevamo – sia forte in tutto il pianeta che gli è stato accanto il partito del non voto. E ieri in questo senso è stata una giornata decisiva, perché con l’approssimarsi dell’irrevocabilità delle scelte si sono letteralmente moltiplicati gli appelli a persuaderlo a ritirare le dimissioni.

