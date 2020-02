Anziano abbandonato in strada, la badante si difende: “Esaudito un suo desiderio”. Ribadita la richiesta di perizia psichiatrica

Una vicenda sconcertante fin dall’inizio quella del ritrovamento del cadavere di un anziano nella tarda serata di sabato scorso in città, sotto delle coperte, avvolto come per proteggerlo. Confermata come tale dalle frasi dell’indagata ieri sottoposta a interrogatorio di garanzia con il Gip, il Pm e il difensore recatisi presso il reparto psichiatria del ‘San Pio’ dove resta sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Frasi, quelle pronunciate dall’indagata, tali da far comprendere le ragioni del difensore (l’avvocato Gerardo Giorgione), nel chiedere fin da subito una perizia psichiatrica sulla propria assistita, Pierina Gogliucci, 64enne di Grottaminarda indagata per abbandono incapace seguito da morte.

