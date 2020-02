L’Entella, Insigne jr e il Benevento, intervista a Jacopo Dezi: “Siamo agguerriti, daremo tutto per i tre punti. Roberto è come un fratello”

È uno dei pezzi pregiati della Serie B. Cinque anni di cadetteria alle spalle e la voglia di riconquistare la massima serie dalla porta principale, dopo il sogno vissuto con il Parma. Oggi ha scelto l’Entella per rimettersi in gioco in una nuova sfida e con la voglia di non fermarsi mai. Jacopo Dezi è arrivato dall’Empoli solo pochi giorni fa ma nella Virtus si sente già a casa: “Mi sono trovato molto bene sin da subito con la mia nuova squadra – racconta a Il Sannio Quotidiano – e devo ringraziare i miei nuovi compagni perché mi hanno fatto sentir parte di loro già dai primi giorni. Sembrava che fossi qui già da tanto tempo. Ringrazio però anche la società che ha avuto fiducia in me”.

