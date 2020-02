Orrore ad Airola: gatto trovato impalato

Una gattina impalata. Condannata a una morte atroce in modo barbaro. Venerdì sera ad Airola, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, le volontarie animaliste del posto hanno rinvenuto un giovane esemplare di gatto morto in zona Sepalone. L’animale era, praticamente impalato. La notizia ha innescato un moto di indignazione, rispetto a un atto che è la negazione di ogni forma di civiltà. Le volontarie hanno prelevato la carcassa e ora, come fanno da anni, a proprie spese avvieranno le pratiche per lo smaltimento.

