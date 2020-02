I beneventani differenziano di più: nelle prime settimane del 2020 superata la soglia del 65%

Dati positivi quelli che stanno emergendo con il servizio monitoraggio di Asia Benevento (guidata dall’amministratore unico Donato Madaro) sull’andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti in città, al fine di confrontare i risultati raggiunti con quelli attesi ed informarne la cittadinanza. Dall’esame dei dati delle prime quattro settimane dell’anno, con l’avvio del servizio di ritiro “porta a porta” degli imballaggi in vetro, è risultato un trend positivo rispetto allo stesso periodo del 2019 con una significativa crescita dei quantitativi di raccolta degli imballaggi in vetro e della frazione organica e una diminuzione della frazione non differenziabile.

