Benevento, una vittoria che profuma di Serie A: anche il Pordenone finisce ko [FOTO]

Il Benevento non sbaglia un colpo. Nonostante stia costatando che ormai la promozione in Serie A si sta trasformando in una pratica ordinaria, la truppa di Inzaghi non fa sconti a nessuno e stende anche il Pordenone. Spietati e vincenti i giallorossi che, grazie alla pennellata d’autore di Nicolas Viola e alla seconda rete consecutiva di Roberto Insigne, ritrovano una vittoria interna che mancava quasi da cinquanta giorni, infilano il quindicesimo risultato utile di fila e soprattutto continuano a tenere a distanza di sicurezza tutte le concorrenti. Anzi, si può dire che i tre punti conquistati ieri pomeriggio spianano ai sanniti la strada che porta alla Serie A visto che, quando mancano quattordici giornate alla fine della stagione regolare, si trovano a gestire con relativa tranquillità il corposo vantaggio di venti punti sulla zona play off. Un altro sostanziale passo avanti, dunque, per arrivare a mettere il sigillo della matematica sul ritorno in massima serie.

