A sette anni dalla scomparsa, Benevento ricorda Carmelo Imbriani

Le storie giallorosse che si intrecciano, come uno strano scherzo del destino. Il Benevento scende in campo il 15 febbraio contro il Pordenone per blindare ulteriormente la Serie A ed accelerare ancora, lasciando le briciole alle inseguitrici che faticano a tenere il passo dei giallorossi. Un giorno speciale che rievoca nella mente dei tifosi della Strega e degli appassionati di calcio gli istanti di dolore, commozione e rabbia per la perdita di Carmelo Imbriani. Sette anni oggi da quel tragico venerdì in cui l’ex allenatore del Benevento uscì sconfitto dalla battaglia contro la leucemia che lo ha allontanato dall’affetto dei suoi cari e dagli abbracci del calore giallorosso. Strega in campo di sabato, come nel giorno dell’ultimo saluto regalato al 7 sannita, abbracciato dagli applausi della sua gente e nel suo stadio, lo stesso che lo ha visto lottare ed esultare, trascinando il Benevento verso la gloria.

