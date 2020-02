La banda della Ford grigia colpisce ancora: svaligiata casa in pieno centro a Sant’Agata de’ Goti

Un forellino praticato in un infisso in legno. E’ questa l’unica traccia lasciata, a futura memoria, dai ladri che hanno colpito, ad inizio settimana, in una casa sita nel cuore del centro urbano di Sant’Agata de’ Goti. Tardo pomeriggio, primo imbrunire. Le telecamere di una videosorveglianza privata catturano un’automobile, sembrerebbe trattarsi di una Ford di colore grigio, mentre imbocca contromano la stradina che, in salita, corre laterale l’alimentari ‘Piscitelli’. La stessa vettura ‘scarica’ due uomini che si mettono immediatamente all’opera, incuranti dell’orario.

