Benevento, otto assenti e un solo dubbio per la gara col Pordenone

Il traguardo si può già intravedere a occhio nudo e il Benevento ora punta a tagliarlo il prima possibile. La truppa giallorossa proverà a sfruttare la sfida di domani contro il Pordenone non solo per ritrovare un successo interno che manca ormai da un mese e mezzo, ma soprattutto per allargare ulteriormente il margine sulla zona play off. E’ vero, a guardare la classifica, la Strega potrebbe anche concedersi il lusso di accontentarsi, di lucrare sul corposo vantaggio costruito in 23 giornate di campionato, ma Inzaghi non è un tipo che ama particolarmente i calcoli. Vuole i tre punti e di certo non saranno le tante defezioni con cui deve fare i conti a fargli cambiare idea.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia