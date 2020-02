Torna l’allarme legato all’inquinamento atmosferico per la presenza di parametri oltre norme per le “polveri sottili”. L’avere registrato lo sforamento dei limiti ha imposto una nuova domenica ecologica in una vasta area del centro urbano con uno stop per domenica 16 febbraio, dalle 9 alle 13, per tutti i veicoli non Euro 5 (con le eccezioni per mezzi pubblica utilità e trasporto disabili).

