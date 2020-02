Crisi al Comune – Continua la riflessione di Mastella, ma sfuma il patto con le firme

La crisi al Comune di Benevento ancora sull’altalena. Da Napoli Mastella ha sostanzialmente spiegato di essere in pausa di riflessione sulla possibilità di ritirare le dimissioni (deve farlo entro il 21 febbraio) per mandare avanti la consiliatura fino al 2021. “La decisione è tutta mia. Vedrò successivamente sulle cose della città come convergere, con un alleanza di buona volontà e di persone serie”. Mastella ha ancora dieci giorni di tempo per decidere di ritirare la lettera d’addio protocollata. “Mi prendo ancora – ha detto – alcuni giorni di libertà, andrò un po’ fuori per eliminare le tossine dalle vicende che riguardano la mia città e dopo deciderò in piena coscienza. Andrò anche al santuario della Madonna delle Grazie e pregherò un po’ e chiederò un po’ di conforto, e poi deciderò”.

