Benevento, Inzaghi riflette sul modulo: col Pordenone possibile ritorno al passato

Testa rivolta al Pordenone. La classifica del Benevento è scintillante, il traguardo ormai vicinissimo, ma in casa giallorossa nessuno cede il passo all’entusiasmo. Del resto, Inzaghi il suo messaggio l’ha lanciato da tempo o l’ha ribadito recentemente: in questo momento, l’obiettivo deve essere quello di chiudere i giochi il prima possibile. Invito recepito dai suoi ragazzi, a giudicare dalla prova di grande spessore offerta a Cosenza. Super Pippo però non si accontenta, vuole subito altre conferme, a partire dal prossimo confronto con un Pordenone che è ancora caccia del primo successo nel 2020. Nel nuovo anno, però, anche il Benevento non ha mai vinto davanti al pubblico amico e quella di sabato pomeriggio può essere l’occasione giusta per farlo, nonostante per la seconda gara consecutiva Inzaghi si trovi costretto a dover fare i conti con una situazione di piena emergenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia