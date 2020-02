Lavoro giovanile, Benevento è la peggior città d’Italia: il 70% degli under 35 è disoccupato

Un contesto ostile al lavoro giovanile, quasi refrattario: il ritratto che emerge dall’elaborazione statistica di Info Data Blog de Il Sole 24 Ore, per il territorio beneventano rilevato quale peggiore comprensorio italiano per quanto concerne l’occupazione degli under 35: soltanto il 31% di chi è giovane, lavora, nel Sannio, mentre gli altri nella stragrande maggioranza (il 69%) sono senza lavoro ed altri ancora sono andati via verso il nord Italia ovvero all’estero.

