San Giorgio del Sannio porta in Consiglio il Comune unico

Il voto sul Comune unico arriva finalmente in Aula. Il Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio tornerà a riunirsi dopodomani, mercoledì 12 febbraio, e nella scaletta è stata inserita anche la proposta di fusione tra i Municipi del Medio Calore. Come abbiamo raccontato su queste pagine il documento potrebbe essere approvato da una maggioranza qualificata – fattore determinante per la prosecuzione dell’iter come indicato dal Viminale – poiché insieme alla squadra Pepe ha già annunciato parere favorevole la consigliera di opposizione Giovanna Annese; ma anche l’ex assessore Felice Barricella potrebbe garantire il sostegno al progetto.

