Torna l’allarme furti: famiglia derubata mentre stava cenando

Si succedono, con un ritmo incalzante e preoccupante, i furti in abitazione in città, a delineare una vera e propria emergenza. Nelle ultime ore raid in una villa a contrada San Vitale, dove i ladri sono entrati in azione mentre i proprietari erano in casa, approfittando del fatto che l’abitazione si sviluppa su due piani, evidentemente conoscendo le abitudini di chi vi viveva, per rubare alcuni gioielli, danneggiare un infisso e mettere tutto sottosopra. Non erano in casa invece i proprietari dell’abitazione in via Enrico Fermi, a Pacevecchia, quando ignoti hanno forzato gli infissi e sono penetrati nell’abitazione, trafugando preziosi e denaro per poi fuggire.

