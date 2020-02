Amorosi, brucia l’ex cantina Castello Ducale. Rogo anche in un’abitazione a Castelvenere: anziana in ospedale

Principio di incendio in un capannone nella zona industriale di Amorosi, già sede della cantina Castello Ducale, ma adesso parzialmente in disuso ed in parte adibita a deposito e sede di una attività commerciale, rimasta danneggiata. A spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco che sono accorsi in sito con un equipaggio ed un mezzo autobotte. Sempre nella giornata di ieri, un rogo si è sviluppato anche in un’abitazione di Castelvenere, con fumo sprigionato verso i piani superiori ed una situazione di grave rischio per una donna anziana di novantatré anni.

