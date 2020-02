In Giunta clima di fine mandato. Mastella conferma: domani le dimissioni

Approvata perfino una delibera sulla Madonna delle Grazie. Una Giunta veramente inusuale quella di ieri a Palazzo Mosti. Clima surreale: il Sindaco ha confermato che intende dimettersi domani stesso e – a meno di cambiamenti improvvisi – portare fino in fondo la decisione. Lo spettro dell’interruzione anticipata della consiliatura (molti tra gli assessori hanno raccontato di un Sindaco “determinato e già proiettato verso la preparazione delle liste”) ha indotto molti assessori a proporre per l’approvazione provvedimenti che altrimenti sarebbero stati approvati con maggiore serenità, come quello per la festa patronale o quello che getta le basi per la refezione nella stagione scolastica che inizierà nel prossimo settembre. E’ vero che l’amministrazione cadrà ufficialmente solo il 23 febbraio, ma ieri in Giunta si è agito come fosse l’ultima riunione di questa consiliatura prima del rompete le righe.

