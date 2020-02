Calvi, Rocco si salva: La Frazia blinda la maggioranza

Il Consiglio di mercoledì scorso, segnato dallo scontro su urbanistica ed ex discarica, non aveva fatto luce sulla situazione dietro le quinte, su accordi ed equilibri tra maggioranza e opposizione. Avevamo tuttavia riportato indiscrezioni secondo le quali il sindaco Armando Rocco si era assicurato il sostegno di due consiglieri di minoranza, quanto basta per portare a termine il quinquennio senza una caduta anticipata – e invocata da una parte della minoranza – che avrebbe avuto un impatto importante sulla imminente campagna elettorale. Ora c’è la conferma, perché le dichiarazioni affidate al nostro giornale dal consigliere Erminio La Frazia certificano il pericolo scampato per la squadra di maggioranza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia