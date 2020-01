Negativo il consuntivo 2019 sul fronte del dinamismo imprenditoriale nel territorio sannita. E’ l’unico in Campania a registrare una decrescita dello stock di aziende iscritte nell’albo camerale: 1.625 le aperture contro 1.734 chiusure. Hanno abbassato la saracinesca 4,7 aziende al giorno: un dato estremamente negativo che tradotto in dinamica di flusso significa -0,31% in un anno per lo stock di aziende iscritte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia