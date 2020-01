Sant’Agata de’ Goti – Sopralluogo di Rcs per il Giro d’Italia 2021

Sfumata la possibilità di avere Sant’Agata dei Goti come arrivo/partenza del Giro d’Italia edizione 2020, si aprono discussione e spiragli per quello che riguarda il 2021. Una delegazione di Rcs Sport, azienda operante nella organizzazione di eventi sportivi e nella relativa commercializzazione dei diritti, è giunta nel Centro saticulano per effettuare sopralluoghi sul territorio al fine di verificare i luoghi per la logistica della corsa rosa. Grande ammirazione quella che è stata espressa e manifestata dagli 007 di Rcs – partecipata al 100% da Rcs Media Group – in particolar modo con riguardo alla location del Centro storico e del viale.

