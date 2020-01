Pietrelcina – Centro giovanile: una struttura abbandonata

Tra i tantissimi immobili che fanno bella mostra di sé a Pietrelcina, figura uno in particolare ubicato nella parte retrostante la chiesa parrocchiale. Si tratta di una struttura in cemento armato di proprietà della parrocchia allo stato grezzo che da svariati anni ancora non è stata completata. Una situazione che ha prodotto molte polemiche, mugugni e proteste di diversi cittadini. Una struttura che, una volta conclusa, dovrebbe essere destinata ai giovani, un oratorio per intenderci.

