Inzaghi: “Tre punti d’oro, Venturato ha visto un’altra partita”

Domare l’euforia diventa difficile con una classifica che vede il Benevento padrone incontrastato del campionato cadetto. Nonostante alla fine del campionato manchino ancora 17 giornate, il vantaggio accumulato dalla Strega è di quelli rassicuranti: 16 punti sul terzo posto che potrebbero diventare 15 nel caso in cui il Crotone dovesse riuscire a battere lo Spezia questo pomeriggio. E’ rassicurante anche perché la squadra giallorossa continua a dare conferme del proprio valore: lo ha fatto nel secondo tempo del match con il Pisa e l’ha ribadito anche ieri pomeriggio con la pesantissima vittoria portata via da Cittadella. Inzaghi non può far altro che complimentarsi con i suoi: “Abbiamo fatto un’ottima partita – ha dichiarato il tecnico giallorosso al termine del match – Avremmo meritato di passare in vantaggio già nel primo tempo, quando abbiamo sprecato qualche occasione di troppo”.

