Mattarella arriverà a Benevento in treno: visiterà anche il Museo del Sannio e il complesso di Santa Sofia

Sergio Mattarella verrà in treno a Benevento. Alla Stazione, il prossimo 28 gennaio, sarà accolto dal sindaco di Benevento Mastella. Prima dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unisannio (piazza Guerrazzi), sarà a piazza Matteotti per visitare il complesso Santa Sofia (patrimonio Unesco) e per visitare poi anche il Museo del Sannio. E’ quanto trapela dal colloquio tra il Sindaco di Benevento e il Capo dello Stato. Ieri infatti Mastella era al Colle per la presentazione del volume di studio ‘La città policentrica’.

