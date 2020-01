Ancora sangue sulle strade sannite: frontale sulla 90 bis, un morto e tre feriti

Tragico scontro frontale ieri nel tardo pomeriggio tra una Nissan Micra e una Alfa Romeo Mito in un tratto della 90 bis, ubicato tra Capodimonte e Ponte Valentino, non lontano dall’immissione tra viabilità interna ed esterna del capoluogo: il bilancio è di una donna deceduta e di tre feriti, di cui due in condizioni gravi. E’ spirata la passeggera della Micra: la 74enne Giuseppa Gruosso, residente in città ed originaria di Montecalvo Irpino. E’ rimasto gravemente ferito all’addome il marito, alla guida dell’utilitaria giapponese. Feriti un uomo e una donna a bordo dell’Alfa Romeo.

