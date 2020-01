Montesarchio – Trasporto scolastico, si torna alla normalità: lunedì riparte il servizio

Trasporto scolastico, si torna alla normalità. Ma bisognerà attendere la settimana entrante. Con nuovo avviso pubblicato alla home istituzionale dell’Ente, in particolare, Palazzo San Francesco ha reso noto come il servizio sarà ripristinato con decorrenza lunedi 13 gennaio. Come si ricorda, in particolare, con una prima nota diramata mercoledi 8, la squadra Damiano aveva avvisato circa la sospensione del servizio non fornendo, tuttavia, in un primo momento particolari spiegazioni rispetto all’evoluzione. Successivamente, quindi, erano giunti maggiori dettagli, questa volta affidati al profilo social comunale.

