Prima Categoria – Fuochi d’artificio a Vitulano: la capolista brinda alla prima del 2020 con sei reti al Monte Irpino

La sconfitta patita nell’ultima gara del 2019 in casa del Tufara ha rappresentato per il Vitulano solo un incidente di percorso. La capolista scesa in campo contro il Monte Irpino, ha subito rimesso le cose in chiaro nella prima del 2020. Nonostante dal club neroverde continuino a predicare umiltà, oggi si può ben dire che Pedicini e compagni saranno assoluti protagonisti fino al termine della stagione. Spazzato via un Monte Irpino parso troppo ‘morbido’ per poter impensierire questo Vitulano.

