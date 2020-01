Da Caldirola a Paoloni: il mercato invernale del Benevento tra colpi e meteore

Hanno lasciato il segno ma con sfumature diverse, sia in positivo che in negativo. I nuovi arrivi di gennaio del Benevento sono riusciti a trasformarsi da speranze a certezze ma, con la stessa velocità, anche da promesse a desaparecidos, senza consegnare troppi numeri o clamori in merito al loro passaggio in giallorosso. Da Caldirola solo un anno fa a Carcione, passando anche per i vari Paoloni, Negro, Luisi e Clemente: in tanti sono stati scelti per rinforzare la Strega a campionato in corso, con risultati decisamente diversi nel corso della gestione Vigorito.

