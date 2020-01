Comune, Principe tenta manovra d’accerchiamento: pronto un nuovo gruppo in Consiglio

Il titolo del film potrebbe essere, con un che di evocativo, operazione Mosè. Il regista infatti è Claudio Mosè Principe che già a San Silvestro ha mandato in onda una gustosa anticipazione alla Rocca: la crisi di Capodanno con cui quattro consiglieri hanno orchestrato e portato a termine un blitz esemplare ai danni del presidente Di Maria che si è visto privato della maggioranza in Aula. Ma dopo aver mandato di traverso lo spumante ai vertici della Rocca dei Rettori, Principe non ha nessuna intenzione di fermarsi e intende allargare il raggio dell’operazione a Palazzo Mosti, puntando a condizionare se non proprio ad assestare una spallata al bersaglio grosso, ossia Clemente Mastella.

