Macchine agricole, nuova azienda a Montesarchio

Ok all’insediamento di una nuova azienda (Breta srl costruzioni), affermata e con diverse sedi in Italia, nella zona industriale Pip di Montesarchio. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta fiume del Consiglio comunale di ieri a Montesarchio si è discusso dell’autorizzazione alla cessione di un lotto in area Pip. L’argomento, su proposta del responsabile settore Suap, è stato trattato dall’assessore alle attività produttive Annalisa Clemente che ha messo in evidenza l’importanza di favorire gli insediamenti produttivi nella zona industriale Pip, soprattutto in un momento in cui la vocazione imprenditoriale è molto bassa.

